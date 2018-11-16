В Беларуси названы лучшие участковые инспектора

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со Дня образования подразделений участковых инспекторов милиции ОВД Беларуси, прошли сегодня в Несвиже, сообщили БЕЛТА в МВД.

Героями дня стали лучшие участковые Минщины, а также победители республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший участковый инспектор милиции" и "Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних". Заслуженные награды победителям вручили заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, начальник УВД Минского облисполкома Александр Ковальчук, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Сначала были отмечены успехи участковых инспекторов милиции Минской области. Медаль "За безупречную службу" III степени получил начальник отдела охраны общественного порядка Воложинского РОВД Валерий Жук, юбилейные медали "100 год міліцыі Беларусі" - старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики Стародорожского РОВД Дмитрий Кумагер и участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД Жан Шиболович.

Следующим этапом торжественных мероприятий стала церемония закрытия и награждения победителей 14-го республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства на звания "Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних" и "Лучший участковый инспектор милиции".

Среди инспекторов по делам несовершеннолетних третье место в смотре-конкурсе занял участковый инспектор ИДН Первомайского РУВД столицы Вячеслав Полупанков, вторым стал старший участковый инспектор Щарковщинского РОВД Иван Мацкевич, а победителем - участковый инспектор ИДН Витебского РОВД Алексей Савченко (он получил ключи от нового служебного автомобиля).

Среди участковых инспекторов милиции третье место занял участковый инспектор милиции Новополоцкого РОВД Вадим Маркович, вторым стал старший участковый инспектор милиции Березовского РОВД Сергей Манцевич, а одержал победу и получил ключи от нового служебного авто участковый инспектор милиции Браславского РОВД Николай Иванов.

После наградной части собравшихся ожидали концертная программа и экскурсия по Несвижскому замку.

Конкурс традиционно проводится в канун Дня образования службы - 17 ноября 1923 года. В обязанностях участкового сконцентрированы практически все правоохранительные функции органов внутренних дел. Это ежедневная работа с гражданами, состоящими на различных учетах, возбуждение уголовных дел превентивной направленности, охрана общественного порядка, раскрытие преступлений и др. За январь-октябрь участковые инспекторы милиции раскрыли почти 4,4 тыс. преступлений по линии уголовного розыска, составили около 41 тыс. протоколов в отношении бытовых скандалистов. Вынесено более 5,6 тыс. защитных предписаний, свыше 6 тыс. граждан, злоупотребляющих алкоголем, направлено в ЛТП.-0-