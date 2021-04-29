В Беларуси не будет пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма - Андрейченко

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь состоялась как сильное независимое государство именно благодаря тому, что в основу политического курса, предложенного Президентом, были заложены идеи исторической преемственности и социальной справедливости. Сохранив все лучшее, что нам досталось в наследство от прежних исторических эпох, мы значительно нарастили экономический, технологический и интеллектуальный потенциал. Сегодня Республика Беларусь - развитое европейское государство, которое в состоянии за себя постоять. И нынешние парламентские слушания - это четкий сигнал всем любителям спекулировать на исторической проблематике, - сказал Владимир Андрейченко. - Существуют границы, пересекать которые не позволено никому. Пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма в Беларуси не будет. Это наша принципиальная, жесткая позиция".

Ряд шагов в этом направлении депутаты уже предприняли, прежде всего в законодательной сфере.

"Важно продолжать эту работу, разъясняя людям смысл законодательных новаций, призванных оградить наше общество и государство от деструктивных сил и внешнего вмешательства. Такую же принципиальную позицию нужно занимать и в дискуссиях, которые ведутся на международных парламентских площадках. Необходимо в полной мере задействовать инструменты парламентской дипломатии, твердо отстаивая национальные интересы страны. Вместе с тем мы ни в коем случае не должны отождествлять отдельных зарубежных политиков и политические силы с целыми странами и народами. Наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

В нашей истории есть масса примеров, которые объединяют народы и являются предметом общей гордости. "Глубоко убежден, что именно их мы должны ставить во главу угла, обращаясь к прошлому, - заявил председатель Палаты представителей. - Немало таких примеров и в белорусско-польской истории. Ведь с первых дней войны многие белорусы плечом к плечу с поляками сражались с фашистскими захватчиками. В 1943 году именно на белорусской земле 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла свое боевое крещение. В память об этом событии под деревней Ленино Могилевской области воздвигнут величественный мемориал, посвященный советско-польскому боевому братству. В составе советских воинских соединений и Войска Польского белорусы и поляки вместе прошли трудными дорогами войны, освобождали Беларусь, Польшу, штурмовали Берлин. И в послевоенные годы нас всегда связывали прочные производственные, образовательные, культурные связи. Все это примеры, на которых воспитывалось не одно поколение белорусов и поляков".

Владимир Андрейченко убежден, что на этом фоне особо нелепыми выглядят попытки раздуть у нас так называемый польский вопрос. "Белорусы, русские, поляки, евреи, украинцы, литовцы испокон веков живут на этой земле как в большой семье, которая не разделяет своих детей на родных и приемных. И с этой точки зрения они все белорусы", - констатировал он.

Во время слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-