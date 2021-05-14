В Беларуси не будут изменять возрастной ценз для кандидатов в депутаты - Мицкевич

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будут изменять возрастной ценз для кандидатов в депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Палаты представителей, член комиссии Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагалось установить возрастной ценз кандидатов в депутаты - 27, 30 или 35 лет. Сегодня это 21 год. Для кандидатов в члены Совета Республики - 40 лет. В то же время были предложения установить более молодой возраст для депутатов - 18 лет. Отдельные предложения касались установления предельного возраста для парламентариев - 65, 70 лет либо по достижении установленного пенсионного возраста", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, установление предельного возраста в данном случае будет дискриминационной мерой, а снижение минимального возраста для кандидатов в депутаты до 18 лет нецелесообразно. "Ввиду, как правило, недостаточной политической зрелости и несформировавшейся, неустойчивой гражданской позиции", - подчеркнул член комиссии.

"Конечно, молодежь инициирует вопросы возраста, - добавила ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, член Конституционной комиссии Екатерина Дулова. - И честно говоря, мы, с одной стороны, хотели бы, чтобы более активно молодежь сегодня подключалась к вопросам государственной жизни. Но ведь речь идет о принятии серьезных решений. Поэтому, конечно, мы сегодня говорим о наличии особого опыта, особых подходов, требований к человеку, которому будут даны такие полномочия. И в принципе речь шла о том, что это наши славянские традиции, когда молодежи надо еще прислушиваться, учиться, действительно быть рядом, но принимать решения, конечно, должны люди опытные".

Ректор подчеркнула: на заседаниях Конституционной комиссии речь идет о серьезнейшем блоке вопросов, связанных с полномочиями парламента, Президента и правительства. "Действительно, пройдена историческая дистанция и у нас есть возможность сравнить то, что было с документом, когда он принимался и констатировал определенный исторический период, и как сегодня ветви власти взаимодействуют. Нужны ли сегодня корректировки", - отметила она.

Сегодня прошло четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматривались предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь. -0-