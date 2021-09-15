В Беларуси необходимо повторно заболотить около 138 тыс. га осушенных торфяников

15 сентября, Калинковичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стоит задача в ближайшей перспективе повторно заболотить около 138 тыс. га выработанных и осушенных торфяников. Такую информацию озвучил сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык при подведении итогов реализации второй фазы проекта международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 15 лет в Беларуси повторно заболочено и вовлечено в экосистемы 67 тыс. га. Эта работа активизировалась в последние 3-4 года. В ближайшей перспективе нам необходимо сделать около 138 тыс. га. Это позволит изменить частично на нашей территории негативные процессы", - сказал Андрей Худык.

"Достаточно сказать, что 1 га заболоченных территорий в Беларуси предотвращает попадание 11 т углекислого газа в атмосферный воздух", - уточнил он.

Министр добавил, что есть планы в том числе заболотить около 7 тыс. га в Полесском радиационном заповеднике.

По словам Андрея Худыка, работы по повторному заболачиванию выработанных и осушенных торфяников ведутся в сотрудничестве с международными экологическими фондами. Он также подчеркнул, что в стране создана нормативно-правовая база для того, чтобы восстанавливать экосистемы.

Говоря о климатическом аспекте, министр напомнил, что болота являются легкими планеты. И поглощая углекислый газ и выделяя кислород, они выполняют важную роль по минимизации негативных процессов в изменении климата, природных и погодных явлений.-0-