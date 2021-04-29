В Беларуси несмотря на пандемию удалось сохранить объемы заготовки донорской крови - Карпенко

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси несмотря на пандемию удалось сохранить объемы заготовки донорской крови, сообщил журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что по итогам 2020 года в большинстве стран наблюдался отток доноров, снизились объемы заготовки крови. В ряде стран количество доноров уменьшилось от 10% до 50%. Это связано с противоэпидемическими мероприятиями, в частности с ограничением передвижения людей, заболеваниями коронавирусной инфекцией.

"У нас в республике по итогам 2020 года по объемам заготовки крови практически такие же показатели, как в 2019 году. Компонентов крови было достаточно для оказания внеплановой, экстренной трансфузиологической помощи", - сказал Федор Карпенко.

Он объяснил это государственным регулированием белорусской службы крови. "По рекомендациям ВОЗ национальные службы крови должны полностью регулироваться государством и адаптироваться к новым вызовам. Где-то затруднительно работать с организованными коллективами. Нам в этом отношении проще, потому что есть прямое взаимодействие с руководством предприятий, руководителями административных территорий", - продолжил директор центра.

Когда государство уделяет внимание функционированию службы крови, тогда действительно есть хорошие результаты, отметил Федор Карпенко. Он уверен, что служба будет эффективна тогда, когда задачи решаются межведомственным взаимодействием.

"Мы не единожды говорили, что служба крови - элемент национальной безопасности. Когда централизованно закупаются расходные материалы, готовятся кадры, внедряются единые стандарты, это обеспечивает непрерывное функционирование службы крови. Благодаря этому мы смогли отвечать на те вызовы, которые возникали в течение последних полутора лет, в том числе по заготовке плазмы от переболевших COVID-19", - сказал директор РНПЦ.

В Исполкоме СНГ сегодня состоялась международная научно-практическая конференция "Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб крови государств - участников СНГ в условиях эпидемической ситуации".-0-