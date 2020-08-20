В Беларуси нет почвы для языковых конфликтов - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет почвы для языковых конфликтов. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Попытка раскачать языковую тематику предпринимается не впервые. Но здесь просто для нее нет почвы. Я уже не буду говорить про результаты референдума, когда значительная часть населения назвала родным языком русский. Я с огромным уважением, и благоговением даже, отношусь к белорусской "мове". На моей книжной полке книги на белорусской "мове" занимают больше половины", - сказал Роман Головченко.

По его мнению, в Беларуси есть подлинное равноправие в языковом плане. И в мире достаточно стран, где население использует разные языки. "В Швейцарии четыре языка. Финляндия - два государственных языка: финский и шведский. Хотя шведского населения - порядка 5%. Двуязычных стран очень много. Зачем кто-то пытается раскачать эту тему? Это исключительно идет набор избитых матриц, которые кто-то пытается выбросить в костер, чтобы разжечь раздор в стране", - пояснил Роман Головченко.-0-