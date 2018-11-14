В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма - Реут

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма, заявил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут перед началом заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь не имеет высоких рисков финансирования терроризма. В то же время, учитывая транзитный характер страны, возможно использование нашей национальной финансовой системы, - сказал Вячеслав Реут. - Вместе с коллегами мы отслеживаем возможные пути прохода денег, потому что бенефициар может находиться в другой стране, а Беларусь может быть транзитом. Для этого существует наш совет, чтобы наладить сотрудничество специалистов стран СНГ".

В Беларуси проделана большая работа в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. "Белорусские специалисты работают на уровне международных экспертов, к их мнению прислушиваются не только на территории СНГ, но и в мире. Нам есть что показать и куда двигаться", - отметил Вячеслав Реут.-0-

Фото Максима Гучека