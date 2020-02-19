В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за коронавируса

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за COVID-19. Проблема затрагивалась во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" в пресс-центре БЕЛТА.

Как отмечалось, человечество оказалось не готово объединять усилия в борьбе с коронавирусом. Руководитель Белорусско-китайского исследовательского центра "Пояс и Путь" (в структуре Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси) Вадим Сугак констатировал, что в мировом сообществе можно наблюдать "не антивирусное движение, а антикитайское". "Проявляется некий расизм пусть и в латентном состоянии в отношении китайцев", - посетовал он.

Эксперты подчеркнули, что Беларусь в этом случае показала положительный пример, будучи в числе первых стран, направивших в Китай гуманитарную помощь. Белорусская сторона понимает, что для китайских партнеров был важен уже сам факт такой дружественной поддержки.

Отвечая на вопросы журналистов, Вадим Сугак напомнил, что все заявления по поводу того, что коронавирус поражает только представителей азиатских народов, уже опровергнуты. "Версия с этновирусом очень хороша для того, чтобы получать подписчиков на всевозможные каналы", - сказал руководитель центра "Пояс и Путь". Также критически он отозвался и о других слухах, которые раздуваются в СМИ в связи с коронавирусом, в частности по поводу лаборатории, из-за которой якобы произошла вспышка COVID-19 в Ухане. На самом деле она находится в 20-30 км от города. "Есть такая китайская пословица: у камня, летящего вниз, есть тысячи причин не достигнуть дна. Так и здесь: есть тысячи причин, чтобы обосновать то, чего нет", - резюмировал он.-0-

Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок По мнению аналитика Белорусского центра стратегических исследований (БИСИ) Алексея Авдонина, США, европейские страны могут использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы аргументировать свое стремление уменьшать присутствие китайских компаний на национальных рынках.