В Беларуси объявлен конкурс на лучшую идею в области предупреждения преступлений и коррупции

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство образования проводят конкурс на лучшую идею (научную работу, средство наглядной агитации) в области предупреждения преступлений и коррупции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Задачи конкурса - усиление роли науки в обеспечении законности и правопорядка, развитие научных основ противодействия преступлениям и коррупции. Он проводится по двум номинациям: "Лучшая публикация" и "Лучшее средство наглядной агитации", - рассказали в пресс-службе.

В первой номинации выделяются такие категории, как лучшая монография, диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, лучший учебник или учебное пособие, лучшая научная статья, научная публикация, научно-популярная статья. Во второй номинации две категории: лучший видеоролик и лучший плакат.

Материалы на конкурс предоставляются до 15 сентября, затем проводится их экспертная оценка, а на период с 2 ноября по 3 декабря запланировано подведение итогов и торжественное награждение победителей.

С положением о конкурсе, а также основными требованиями к оформлению и представлению конкурсных материалов можно ознакомиться на сайте НАН.-0-