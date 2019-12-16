В Беларуси объявлен литературный конкурс "Нашей Победе - 75!"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации, Союз писателей Беларуси, Общественная Палата Союзного государства проводят международный литературный конкурс "Нашей Победе - 75!". Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Конкурс проводится по 1 апреля 2020 года включительно в трех номинациях: рассказ (не более 5 страниц), стихи (не более 3 произведений), эссе (не более 3 страниц). В нем могут участвовать все желающие, независимо от возраста, места жительства и гражданства. Кроме того, допустимо предоставление работ в соавторстве (не более 3 человек, указание всех контактных данных обязательно).

К участию принимаются только ранее не опубликованные произведения на русском или белорусском языках. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете. Работы принимаются с пометкой "на конкурс". С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации. -0-