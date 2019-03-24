В Беларуси объявлен молодежный фестиваль-конкурс "Медиасфера-2019"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный фестиваль-конкурс "Медиасфера-2019", который пройдет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 24-26 апреля, начал прием заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
"Медиасфера" - пространство для самовыражения, дающее шанс познакомиться с близкими по духу людьми, найти новых друзей и просто хорошо провести время. Наш форум собирает и объединяет творчески мыслящих учащихся и студентов, которые делают первые шаги в области фотоискусства, печати, кино- и видеоискусства. Нынешний фестиваль проходит в Год малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, поэтому ключевыми темами конкурсных работ станут такие, как "Моей юности милый край" и "Мы этой памяти верны", - рассказали организаторы.
К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года: студенты учреждений высшего образования, учащиеся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, учащиеся учреждений среднего образования, которым необходимо до 12 апреля заполнить заявку на сайте фестиваля.
"Мы приглашаем будущих и молодых журналистов, а также всех, кто любит снимать видео для социальных сетей, умеет монтировать его, делает интересные фотографии и желает заявить о себе. Наша главная цель - найти самых талантливых ребят Беларуси, познакомиться с креативными идеями, открыть новые имена в медиасфере. Кроме того, три дня профессионалы будут делиться своими секретами во время мастер-классов, а мы организуем медиаквест - развлекательную игру с решением медиаголоволомок", - отметили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Первый фестиваль "Медиасфера" прошел в 2010 году в статусе университетского мероприятия, в последующем - регионального. В 2019 году он стал республиканским благодаря поддержке Мининформа.
Организаторами фестиваля выступают Министерство информации Беларуси, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, кафедра журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN