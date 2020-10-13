В Беларуси объявлен первый национальный конкурс философских работ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт философии Национальной академии наук и РОО "Белорусское философское общество" проводят первый национальный конкурс философских работ, посвященный 90-летию Института философии НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель конкурса 2020-2021 годов на лучший философский вопрос - привлечь внимание к философии и возможностям человека постигать мир через последовательно сформулированные вопросы (метод сократовской майевтики).

Участвовать в конкурсе приглашаются граждане Беларуси, интересующиеся закономерностями развития и познания окружающего мира. Специальное философское образование, а также принадлежность к академической или университетской науке необязательно. Для участия в конкурсе необходимо в вопросительной форме сформулировать содержательную философскую мысль о проблемах окружающего мира и человека в мире и дать к ней пояснительный комментарий. Работы на конкурс (в форме заявки участника) принимаются до 31 декабря 2020 года. Работы высылаются на электронный адрес question@philosophy.by.

Результаты конкурса станут известны в марте 2021 года. Победители получат дипломы и памятные подарки.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте Института философии НАН (раздел "Сообщество и координация"/"Конкурс").-0-