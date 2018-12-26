В Беларуси обновили перечень обязательных для наличия в аптеках лекарств

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Перечень установлен постановлением Минздрава №92 от 10 декабря 2018 года. В нем более 240 наименований лекарственных препаратов.

Для пищеварительного тракта и обмена веществ, в частности, предусмотрены препараты "Омепразол", "Дротаверин", "Спазматон", "Нифуроксазид", "Лоперамид", для сердечно-сосудистой системы - "Глицерил тринитрат", "Валидол", "Фуросемид", "Гепарин", костно-мышечной - "Глюкозамин", "Ибупрофен", "Нимесулид", "Кеторолак", нервной системы - "Лидокаин", "Ангримакс", "Парацетамол", "Цитрамон-Боримед", "Винпоцетин", "Пирацетам", "Глицин".

Среди дерматологических средств указываются "Миконазол", "Нистатин", "Метилурацил", средств для лечения заболеваний органов чувств - капли глазные "Левофлоксацин", "Диклофенак", "Слеза искусственная", противоопухолевых и иммуномодулирующих - "Интерферон альфа-2b". Что касается препаратов для дыхательной системы, речь идет, в частности, о лекарствах "Оксиметазолин", "Риноцил", "Амброксол", "Лоратадин".

Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Постановление Минздрава №84 от 28 августа 2017 года "Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств" признано утратившим силу.-0-