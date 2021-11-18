18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлены правила пользования газом в быту. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 ноября 2021 года №661, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Правилами определяются обязанности потребителей газа, пользователей, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом совместного домовладения, товариществ собственников, организаций застройщиков, газоснабжающих, обслуживающих и специализированных организаций. Также устанавливаются порядок расчетов за использованный газ и выполненные работы (оказанные услуги), технического расследования причин аварий, несчастных случаев и требования по обеспечению безопасности при пользовании газом в быту.

Установлено, что документом, предоставляющим право пользования природным газом и сжиженным углеводородным газом (СУГ) через газораспределительную систему, является технический паспорт на газифицированный объект. При этом право пользования СУГ от индивидуальной баллонной установки дает технический паспорт на нее. Указанные документы оформляются газоснабжающей организацией после выполнения всех монтажных работ и прохождения потребителем газа инструктажа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

Правилами определено, что работы по монтажу внутренних газопроводов и газового оборудования в жилых домах при первичной газификации и капитальном ремонте выполняются специалистами организаций, имеющих в соответствии с законодательством в области строительной деятельности такое право.

Замену газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации на аналогичное оборудование без изменения его месторасположения и мощности осуществляет газоснабжающая либо обслуживающая организация, с которой потребитель газа заключил договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и вводных и внутренних газопроводов, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Кроме того, установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования и газопроводов, определены меры безопасности при использовании газа в быту.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-