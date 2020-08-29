29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в восьми зонах рекреации:

- в Гомельской области - пляжи в Центральном районе Гомеля "Прудковский", "Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова), "Каскад-2" по той же улице (со стороны ул.Свиридова), карьер Вирский в урочище Синицы и водоем в районе деревни Александровка в Жлобинском районе, набережная Днепра в городском поселке Комарин Брагинского района;

- в Минской области - зона отдыха на Солигорском водохранилище в Солигорске;

- в Могилевской области - пляж на озере Селище в Кировске.

Купание детей и взрослых ограничено в пяти зонах рекреации:

- в Витебской области - пляжи на Днепре по ул.В.Короткевича и по ул.Г.Семенова в Орше;

- в Гомельской области - пляжи "Новобелицкий" в одноименном районе Гомеля и на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине;

- в Гродненской области - зона отдыха (пруд) по проспекту Независимости в Слониме.

Запрещено купание в 11 зонах рекреации:

- в Брестской области - место купания на реке Чаква в урочище Салабае в агрогородке Рубель Столинского района;

- в Гомельской области - городской пруд в Калинковичах;

- в Гродненской области - пруд в Щучине;

- в Могилевской области - пляж в Могилеве на Днепре, Гребеневское и Печерское водохранилища, озеро в деревне Вильчицы, место купания на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района, городское озере по ул.Молодежная в Славгороде, правобережье Днепра в Шклове, по ул.Верхнеяловская в Чаусах.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 21 по 28 августа обследовали 323 зоны рекреации. На 13 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.

По результатам оценки зон рекреации выдано 9 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 10 писем в местные исполнительные органы и ведомства.-0-