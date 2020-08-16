16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 10 зонах рекреации:

- в Брестской области - пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине;

- в Гомельской области - пляжи "Центральный" в Центральном районе, "Роповский" и "Любенский" в Советском районе Гомеля, пляжи на карьере Вирский в урочище Синицы и на водоеме в районе деревни Александровка в Жлобинском районе, набережная Днепра в Комарине Брагинского района;

- в Гродненской области - пруд у агрогородка Луцковляны в Гродненском районе;

- в Минской области - зоны отдыха на Солигорском водохранилище в Солигорске и на водоеме Материнское в районе городского поселка Свислочь в Пуховичском районе.

Ограничено купание детей и взрослых в 8 зонах рекреации:

- в Брестской области - зона отдыха на озере Шальное Лунинецкого района;

- в Витебской области - пляжи на Днепре по ул. В.Короткевича и по ул. Г.Семенова в Орше;

- в Гомельской области - пляжи "Прудковский", "Озерный", "Каскад-1" по ул. П.Бровки в Гомеле, на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине;

- в Гродненской области - зона отдыха (пруд) по проспекту Независимости в Слониме.

Запрещено купание в 17 зонах рекреации:

- в Брестской области - места купания на озере в деревне Нечатово и на реке Чаква в урочище Салабае в агрогородке Рубель Столинского района;

- в Гомельской области - городской пруд в Калинковичах;

- в Гродненской области - зоны отдыха "Центральный пляж", "Озеро Юбилейное", на лесопарковых территориях с пляжем в урочищах Лососно и Пышки в Гродно, а также "Привал" в деревне Пышки Гродненского района, пруд в Щучине;

- в Могилевской области - пляжи на Днепре, на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, на озере в деревне Вильчицы и на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района, на городском озере по ул.Молодежная в Славгороде, на правобережье Днепра в Шклове, по ул.Верхнеяловская в Чаусах.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 7 по 14 августа обследовали 342 зоны рекреации. На 25 (7,3%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.

По результатам оценки зон рекреации выдано 19 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 28 писем в местные исполнительные органы и ведомства.-0-