24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 20 зонах отдыха, запрещено в 14. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 13 зонах рекреации:

- в Брестской области - место купания на реке Горынь в поселке Речица Столинского района, центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе, зона отдыха у реки Щара в агрогородке Дарево Ляховичского района;

- в Гомельской области - пляж "Западный" в Советском районе Гомеля;

- в Гродненской области - зоны отдыха "Пруд у деревни Суховляны", "Пруд у агрогородка Луцковляны", "Привал" в деревне Пышки Гродненского района, а также пруд по проспекту Независимости в Слониме;

- в Могилевской области - пляж Печерского водохранилища в Могилеве;

- в Минске - пляжи №1, 2, 5 на Цнянском водохранилище, пляж №1 на Комсомольском озере.

Купание детей и взрослых ограничено в семи зонах рекреации:

- в Витебской области - пляжи на Днепре по ул.В.Короткевича и по ул.Г.Семенова в Орше;

- в Гомельской области - пляжи "Озерный" в Железнодорожном районе и "Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Центральном районе Гомеля, на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине, городские пляжи №1 по ул.Набережной и №2 по ул.Кооперативной в Добруше.

Запрещено купание в 14 зонах рекреации:

- в Брестской области - пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине, а также три места купания в Столинском районе: на озере в деревне Нечатово, на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка и на реке Чаква в урочище "Салабае" в агрогородке Рубель;

- в Гомельской области - городской пруд в Калинковичах;

- в Гродненской области - пруд в Щучине;

- в Минской области - Дубровское водохранилище в Минском районе;

- в Могилевской области - городской пляж на Днепре и пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве, озеро в деревне Вильчицы и пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района, пляж на городском озере по ул.Молодежной в Славгороде, городской пляж на правобережье Днепра в Шклове;

- в Минске - пляж №8 Заславского водохранилища.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 17 по 24 июля обследовали 353 зоны рекреации. В 34 (9,6%) из них были нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.

Выдано 30 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 45 писем в местные исполнительные органы и ведомства.-0-