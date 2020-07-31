31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 28 зонах отдыха, запрещено в 15. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 20 зонах рекреации:

- в Брестской области - место купания на реке Горынь в поселке Речица Столинского района, зона отдыха у реки Щара в агрогородке Дарево Ляховичского района, пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине;

- в Гомельской области - пляжи "Роповский", "Любенский" в Советском районе и "Каскад-1" по ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Центральном районе Гомеля, а также пляжи на карьере Вирский в урочище Синицы и на водоеме в районе деревни Александровка Жлобинского района;

- в Гродненской области - два пруда - у деревни Суховляны и у агрогородка Луцковляны, а также зона отдыха (пруд) по проспекту Независимости в Слониме;

- в Минской области - зоны отдыха на Солигорском водохранилище в Солигорске и на водоеме Материнское в районе городского поселка Свислочь в Пуховичском районе;

- в Могилевской области - городской пляж по ул.Верхнеяловская в Чаусах;

- в Минске - пляжи №1, 2, 5 на Цнянском водохранилище, №1, 9 на Заславском водохранилище и №2 в Дроздах.

Купание детей и взрослых ограничено в 8 зонах рекреации:

- в Витебской области - пляжи на Днепре по ул.В.Короткевича и по ул.Г.Семенова в Орше;

- в Гомельской области - пляжи "Западный" в Советском и "Озерный" в Железнодорожном районах Гомеля, на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине, а также городские пляжи №1 по ул.Набережная и №2 по ул.Кооперативная в Добруше;

- в Могилевской области - пляж Печерского водохранилища в Могилеве.

Запрещено купание в 15 зонах рекреации:

- в Брестской области - три места купания в Столинском районе: на озере в деревне Нечатово, на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка и на реке Чаква в урочище "Салабае" в агрогородке Рубель;

- в Гомельской области - городской пруд в Калинковичах;

- в Гродненской области - зона отдыха "Привал" в деревне Пышки Гродненского района, пруд в Щучине;

- в Минской области - Дубровское водохранилище;

- в Могилевской области - пляжи на Днепре и на Гребеневском водохранилище в Могилеве, на озере в деревне Вильчицы и на Днепре в агрогородке Полыковичи в Могилевском районе, на городском озере по ул.Молодежная в Славгороде, а также на правобережье Днепра в Шклове;

- в Минске - пляжи №8 Заславского водохранилища и №1 на Комсомольском озере.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 24 по 31 июля обследовали 346 зон рекреации. На 27 (7,8%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов и др.

Выдано 18 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 33 письма в местные исполнительные органы и ведомства.-0-