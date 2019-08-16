В Беларуси ограничено купание в 31 зоне отдыха, запрещено - в девяти

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора внесли предложения по ограничению купания в 31 зоне рекреации, запрещению - в девяти. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в девяти зонах рекреации. Пять из них находятся в Бресте: пляжи "Восток", "Центральный" на правом и левом берегах Мухавца, зоны отдыха "Красный двор" и по улице Октябрьской революции (Гребной канал). Две в Гродненском районе: пруды у деревни Суховляны и у агрогородка Луцковляны. Два пляжа в Гомельской области: на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района и "Вирский" в Жлобинском районе.

Купание детей и взрослых ограничено в 22 зонах рекреации. В Брестской области это озеро Круглое (200 м севернее деревни Викоровичи) и река Льва в деревне Кошара в Столинском районе. В Гомельской области в списке пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" в Гомеле, на Днепре "Приднепровский" в Жлобине, в Калинковичах, на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе и на Днепре в городском поселке Комарин Брагинского района. В списке также Могилевская область: пляжи на Днепре, на Гребеневском водохранилище и Печерское водохранилище в Могилеве, городские пляжи №1 и №2 6-го микрорайона в Бобруйске, на Днепре в Шклове, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района, а также места отдыха у водоема Слободской и "Пески" на реке Друть в городском поселке Белыничи, "Нежково" на реке Вабич в деревне Б.Нежков и пруд Дачный в деревне Неропля Белыничского района, зона отдыха "Боровец" в Костюковичском районе.

Запрещено купание в 9 зонах рекреации. Две из них находятся в Столинском районе: пляж на реке Копанец в заливе Ольховка и пляж на реке Горынь. В списке также пляж на водоеме для оздоровительного лагеря "Чайка" в деревне Головнинцы Ляховичского района. В Гродно купание нежелательно на Центральном пляже и в зоне отдыха лесопарковой территории урочища Лососно. Запрет касается и озера Кань-Белое агрогородка Озеры Гродненского района, прудов по проспекту Независимости и по улице Багратиона в Слониме. В Минской области - озера Материнское в Пуховичском районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 10 по 16 августа обследовали 340 зон рекреации. На 31 (9,1%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.-0-