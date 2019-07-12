В Беларуси ограничено купание в 40 зонах отдыха, запрещено - в семи

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора внесли предложения по ограничению купания в 40 зонах рекреации, запрещению - в семи. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 14 зонах рекреации. В Брестской области в этот список попали три пляжа: "Восток" на реке Мухавец в Бресте, в районе деревни Большие Косичи Брестского района и на территории оздоровительного лагеря "Верба" в Каменецком районе.

В Гомельской области это пляжи "Волотовской", "Новобелицкий", "Западный" в Гомеле, Туровский городской пляж на Припяти, а также на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района, городские пляжи №1, 2 в Петрикове. В Минской области под ограничения попал пляж на озере Нарочь УП "АСБ Санаторий "Спутник" в Мядельском районе, а в Минске - пляж №8 Заславского водохранилища и №7, 8 водохранилища Дрозды.

Ограничено купание детей и взрослых в 26 зонах рекреации. В Брестской области это озеро Круглое, которое располагается в 200 м от деревни Викоровичи Столинского района, река Льва в деревне Кошара в том же районе. В Гомельской области это пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Прудковский", "Роповский" в Гомеле, "Приднепровский" на Днепре в Жлобине. Также в списке пляжи в Калинковичах, на Березине в городском поселке Паричи и на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе, на Березине в Светлогорске, в населенном пункте Александровка и пляж "Вирский" в Жлобинском районе.

В Могилевской области в этот список попали пляжи на Днепре, на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, городские пляжи №1 "Центральный", №2 6-го микрорайона в Бобруйске, зона рекреации санатория "Шинник" и пляж на Березине ДУП "Санаторий имени В.И.Ленина" в этом же городе, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района. Также ограничения касаются двух мест отдыха - у водоема Слободской и "Пески" на реке Друть - в Белыничах, и двух в Белыничском районе - "Нежково" на реке Вабич в деревне Б.Нежков и пруд "Дачный" в деревне Неропля, зоны отдыха "Боровец" в Костюковичском районе.

Купание запрещено в 7 зонах рекреации. Это пляжи на реке Копанец в заливе "Ольховка" и на реке Горынь в Столинском районе, на реке Лесная в Каменце, а также двух прудах в Слониме - по проспекту Независимости и по улице Багратиона. Кроме того, в списке озеро Материнское и водоем агрогородка Дукора в Пуховичском районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 6 по 12 июля обследовали 344 зоны рекреации. На 16 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.-0-