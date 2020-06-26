В Беларуси ограничено купание в одной зоне отдыха, запрещено - в четырех

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в одной зоне рекреации, запрещено в четырех. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено на городском пляже на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине.

Запрещено купание в четырех зонах рекреации, все они расположены в Могилевской области. Это Гребеневское и Печерское водохранилища в Могилеве, городской пляж по улице Верхнеяловской в Чаусах, а также пляж на озере по улице Молодежной в Славгороде.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения таких мест.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 19 по 25 июня обследовали 321 зону рекреации. На 40 (12,5%) нарушены санитарно-эпидемиологические требования по содержанию территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.-0-