14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в одной зоне рекреации, запрещено в четырех. Это следует из информации, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ограничено купание детей на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района. Запрещено купаться в трех местах Могилева - на пляжах Гребеневского и Печерского водохранилищ и городском пляже Днепра, а также на пляже Днепра в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 июня обследовали 355 зон рекреации. Исследовано 955 проб воды, из них восемь не соответствовали санитарно-химическим показателям и столько же - микробиологическим.-0-