17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничили продажу нетабачных никотиносодержащих изделий. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 апреля 2020 года №232 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним.

Не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, другом торговом оборудовании (исключение - магазины беспошлинной торговли). Запрещается также продажа методами самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет к изделиям прямой доступ. Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях размещается в виде их перечня.

Продавец может предоставить информацию об изделиях по требованию покупателя, кроме лиц младше 18 лет.

Под нетабачным никотиносодержащим изделием понимается изделие, содержащее сырье растительного и (или) синтетического происхождения (за исключением табачного сырья) и никотин, предназначенное для сосания, жевания, нюхания, другого способа потребления, при котором никотин проникает в организм человека, за исключением лекарственных и ветеринарных средств, жидкостей для электронных систем курения с содержанием никотина, пищевых продуктов растительного происхождения.

Основные пункты постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-