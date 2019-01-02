В Беларуси около 9,5 тыс. человек за месяц обратились к медикам с гололедными травмами

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более чем за месяц в учреждения здравоохранения обратилось свыше 9,5 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"С 26 ноября 2018-го по 1 января текущего года обратились за помощью в связи с холодовыми и гололедными травмами 9 567 человека. Из них госпитализировано 928 человек, остальные получили помощь амбулаторно", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что за этот период гололедную травму получили 9 403 человека, холодовую - 164.

В конце ноября начались периоды стойкого гололеда.

В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. Так, передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара. Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.-0-