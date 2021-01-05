В Беларуси определен порядок информационного взаимодействия госорганов в нормотворческом процессе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке функционирования автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Беларуси (АИС НРПА). Соответствующее постановление Совета Министров №770 от 29 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определяется порядок функционирования автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Беларуси. Действие положения не распространяется на проекты правовых актов, нормативные правовые акты, включая технические, содержащие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения.

Согласно положению, основной целью функционирования АИС НРПА является осуществление электронного информационного взаимодействия госорганов (организаций) в процессе направления проектов правовых актов главы государства, законов и постановлений Совмина на согласование в госорганы, в том числе подчиненные (подотчетные) Президенту, для проведения обязательной юридической и иных экспертиз, а также внесения в правительство для их визирования или подписания. Также направления нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Минюст и главные управления юстиции облисполкомов, технических нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Национальный центр правовой информации (НЦПИ).

АИС НРПА обеспечивает автоматизацию электронного информационного взаимодействия госорганов (организаций) в нормотворческом процессе, автоматизацию функций контроля за сроками в нормотворческом процессе, создание эффективной системы мониторинга нормотворческой деятельности, комплексное хранение всей информации в отношении проектов правовых актов, принятых (изданных) нормативных правовых актов, включая технические, и устранение ее дублирования и др.

Владельцем и оператором АИС НРПА является Национальный центр правовой информации.

Положением также определен функционал НЦПИ и государственных органов (организаций), участвующих в электронном информационном взаимодействии посредством АИС НРПА, иные вопросы ее функционирования.

Положение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.-0-