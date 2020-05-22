В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден регламент работы Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров по рассмотрению и принятию решений по вопросам формирования цен на лекарственные средства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Указом от 24 апреля 2020 года №143 производителям лекарственных средств, цены на которые уже зарегистрированы, лицам, ведущим оптовую и розничную торговлю такими лекарствами, предоставлено право при обосновании и согласовании с комиссией не учитывать зарегистрированные предельные отпускные цены. "Эти изменения были приняты для предотвращения возможных перебоев с поставками лекарств по причине нерентабельности производства в условиях удорожания используемых фармацевтических субстанций импортного производства, проблем с логистикой, вызванных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире", - пояснили в пресс-службе.

Для вынесения вопроса на комиссию субъекты будут обращаться в Министерство здравоохранения, которое в течение трех рабочих дней проверит полноту и достоверность представленных документов, подготовит заключение о целесообразности согласования цены и направит документы в МАРТ. Ведомство в течение 7 рабочих дней организует рассмотрение материалов на заседании комиссии.

Согласно регламенту, сначала комиссия должна рассмотреть вопрос о согласовании производителю возможности продавать лекарства без учета зарегистрированных предельных отпускных цен. Только после этого вносятся предложения о формировании оптовых и розничных цен. От имени производителя документы подаются держателем регистрационного удостоверения на лекарство (уполномоченным им лицом).

Заявителю необходимо будет подтвердить обоснованность цен документально. Комиссия при принятии решения будет также анализировать стоимость такого лекарства в 14 референтных странах, среди которых страна производителя и государства ЕАЭС, отдельные члены ЕС, в том числе Латвия, Литва, Польша.

По результатам рассмотрения документов комиссия будет фиксировать отпускную цену производителя, продажа дороже которой не допускается. Если обоснование заявленной цены будет недостаточным, комиссия сможет определить допустимую отпускную цену в размере менее заявленной. "Предусмотренный регламентом комиссии порядок позволит сохранить поставки лекарственных средств, при этом не допустив необоснованного роста цен на них", - уверены в МАРТ.

Результаты рассмотрения комиссией с указанием допустимых цен будут публиковаться на сайте министерства.-0-