В Беларуси определен порядок взаимодействия госорганов и организаций при обнаружении раненых диких животных

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного, или которому грозит гибель в результате стихийных бедствий, или которое может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, утверждено постановлением Совета Министров от 11 апреля 2019 года №237, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Изъятие таких животных осуществляется в порядке, установленном Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты. Согласно постановлению для скоординированного взаимодействия государственных органов и иных организаций должны создаваться комиссии по оказанию помощи диким животным. В состав такой комиссии входят ее председатель и не менее одного представителя от местных исполнительных и распорядительных органов, районной (городской) инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, а также от пользователей охотничьих угодий и ветеринарной службы района (города).

Если обнаружено раненое или больное дикое животное, об этом нужно сообщить в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, которые принимают решение о необходимости участия комиссии. Должностные лица, получившие эту информацию, передают ее председателю комиссии, который незамедлительно организует выезд на место не менее трех представителей комиссии. Специалист ветеринарной службы при визуальном осмотре дикого животного определяет возможное наличие бешенства или иных заразных болезней животных, включенных в перечень заболеваний, при которых устанавливается карантин.

Исходя из обстоятельств, члены комиссии могут принять решение об отлове дикого животного (оно может быть передано на содержание физлицу, в том числе ИП, или юрлицу с их согласия либо выпущено в естественную среду обитания) или о его добыче (в случае, если оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан либо имеет травмы, несовместимые с жизнью).

В случае гибели дикого животного в процессе его отлова или перевозки комиссия принимает решение об использовании его туши на основании письменного заключения специалиста ветеринарной службы района (города). Непригодная для дальнейшего использования туша уничтожается в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарной деятельности.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-