2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №3 от 26 марта 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры с 1 апреля по 30 мая в Минской области и с 10 апреля по 8 июня в Витебской области осуществляется стационарными ловушками в реках Друйка, Дрисвята, Свирянка и Нещерда.

Ловить угря переносными ловушками с ячеей не менее 16 мм разрешено на акватории водоемов в радиусе не более 250 м от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами на озерах Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Навлицкое, Яново, Сита, Важа, Туросы, Обстерно, Щелно, Осиновка, а также в реках Окуневка, Рака, Друйка, Усвица, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка, Мяделка и протоке между озерами Струсто и Войсо.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-