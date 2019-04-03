В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах в 2019 году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 19 марта №29 определило сроки проведения в 2019 году вступительной кампании в вузах для получения высшего образования первой ступени. Установлены, в частности, сроки приема документов от абитуриентов. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, с 12 по 17 июля документы смогут подавать те, кто намерен поступать в вузы на бюджет или на платное. От тех, кто хотел бы стать студентом заочного отделения в вузе сельхозпрофиля (за счет бюджетных средств и на платной основе), документы ждут с 15 ноября по 5 декабря.

Для абитуриентов, поступающих в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдающих вступительные испытания, составлены отдельные графики. С 12 по 31 июля документы принимают в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС. С 12 июля по 2 августа - в Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусской государственной академии музыки (БГАМ), Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). В остальные вузы документы нужно будет нести с 12 июля по 4 августа.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, Минобразования установило срок подачи документов с 12 по 14 июля.

Минобразования назвало также сроки проведения вступительных испытаний. В Университете гражданской защиты МЧС они пройдут с 18 по 21 июля, в БГАИ, БГАМ, БГУКИ - с 18 по 26 июля. В сельскохозяйственных вузах вступительные испытания состоятся в два этапа - с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма). В остальных университетах - с 18 по 24 июля.

Что касается срока зачисления абитуриентов на бюджетные места, то в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС он установлен по 24 июля. В других вузах (кроме заочной формы) Минобразования определило срок по 28 июля, в вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме получения образования - по 20 декабря.

На платные места установлены такие сроки зачисления абитуриентов: по 2 августа - в силовых вузах (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС), по 3 августа - в творческих (БГАИ, БГАМ, БГУКИ). В остальные вузы абитуриентов должны будут зачислить по 6 августа. Отдельно установлены сроки для заочного отделения вузов сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-