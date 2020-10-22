В Беларуси определили лучших специалистов по таможенному декларированию

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подвели итоги II Республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по таможенному декларированию "Декларант - 2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском союзе участников таможенных отношений.

"В этом году в конкурсе можно было участвовать и специалистам государств - членов ЕАЭС, однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Мероприятие проводилось в два тура: в первом конкурсанты решали задания, подготовленные преподавателями Белорусского государственного университета, во втором - преподавателями Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов", - рассказали в союзе.

Конкурс проводился по двум номинациям. В первой состязались специалисты по таможенному декларированию от организаций из реестра таможенных представителей, который ведет ГТК. Лауреатом I степени стала Валерия Дергай (представитель СООО "М&М Милитцер&Мюнх"), II степени - Татьяна Черниченко (РТЭУП "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги), III степени - Людмила Одинец (ОАО "Белмагистральавтотранс").

Вторая номинация включала специалистов организаций, уполномоченных осуществлять таможенное декларирование. Здесь лауреатом I степени стала Светлана Киселева (представитель филиала "МАЗтаможня"), II степени - Денис Кошиц (СЗАО "Серволюкс"), III степени - Алексей Буневич (СП ООО "Санта Бремор").

Учредителем и организатором конкурса "Декларант" выступает Республиканский союз участников таможенных отношений. Конкурс проводился при содействии Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов, общественно-консультативных советов при Государственном таможенном комитете и при таможнях в регионах.-0-