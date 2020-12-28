В Беларуси определили порядок аттестации при освоении программы дополнительного образования

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 11 декабря 2020 года №301, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовй интернет-портал.

Документом определяются формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей и итоговой аттестации учащихся при освоении программы с повышенным уровнем изучения темы, учебного предмета или учебной дисциплины в учреждениях и организациях дополнительного образования.

Текущая аттестация может проводиться в таких формах, как опрос учащегося, контрольное занятие (урок), зачет (дифференцированный зачет), поурочный контроль, тематический контроль, переводной экзамен. Учреждения образования и организации определяют конкретные формы текущей аттестации (устная, письменная, тестирование, практическая, исполнение музыкальных произведений и др.), а также сроки. Ее результаты могут оцениваться отметками в баллах по десятибалльной шкале или отметками "зачтено", "не зачтено", а также на содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности учащихся без выставления отметок.

Результаты итоговой аттестации по выбору учреждения образования, организации могут оцениваться отметками в баллах по десятибалльной шкале или отметками "зачтено", "не зачтено". При этом положительными являются отметки от 1 до 10 баллов и "зачтено".

Учащиеся, успешно прошедшие текущую аттестацию, допускаются к итоговой в форме выпускного экзамена.-0-