26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определят лучшего лесничего 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Конкурс профессионального мастерства пройдет в несколько этапов. Первый из них уже состоялся. Каждая область определила своего претендента на звание лучшего лесничего страны. Теперь специальной комиссии предстоит рассмотреть шесть кандидатур. Это представители Гомельского и Стародорожского опытных лесхозов, а также Брестского, Поставского, Волковысского и Кличевского лесхозов", - рассказали в пресс-службе.

Претенденты будут оцениваться по 20 различным показателям, среди которых выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами, браконьерством и многое другое. Не останутся без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничими.

Конкурс "Лучший лесничий года" стал уже традиционным. Главная его цель - повышение профессионального мастерства работников организаций Минлесхоза. Ожидается, что награждение победителя конкурса состоится в середине февраля во время итогового заседания коллегии министерства. Лучший лесничий получит не только диплом Министерства лесного хозяйства, но и ценный подарок стоимостью до 50 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-