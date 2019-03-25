В Беларуси определят порядок проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает проект постановления, которым определяется порядок проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, сообщает БЕЛТА.

Согласно Директиве №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" данный порядок должен быть определен до 1 октября текущего года. "Специалисты нашего министерства уже разрабатывают проект соответствующего постановления", - сказал Геннадий Трубило.

Отвечая на вопрос о конкурентных рыночных отношениях в эксплуатации жилфонда, первый замминистра подчеркнул, что существуют общие подходы при проведении процедур закупок. "За первые два месяца года в стране провели около 200 конкурсов по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов и более 500 конкурсов на замену лифтов. В конкурсе участие могут принять все желающие, в том числе и частные организации. Они довольно активно эту возможность используют. Некоторые виды услуг и вовсе оказывают только частные организации, например, по обслуживанию запорно-переговорных устройств", - отметил Геннадий Трубило.-0-