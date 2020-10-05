В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан - Тарасенко

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцинация от гриппа в стране началась 15 сентября и будет продолжаться до 1 декабря. Запланировано привить не менее 40% населения республики. На сегодняшний день уже привито 12% населения", - сказал Александр Тарасенко.

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Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа В стране проходит соответствующая акция. Сегодня прививки против гриппа сделали, в частности, сотрудники Минздрава, Минэкономики, Минлесхоза и Минстройархитектуры.