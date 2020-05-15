В Беларуси открыт сезон охоты на косулю

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Охотиться можно в течение суток индивидуальными способами - ружейным из засады и с подхода. Разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Применение охотничьих ножей, осветительных приборов, оптических, коллиматорных прицелов и прицельных приспособлений для оружия, биноклей, приборов и прицелов ночного видения, сигнальных средств, в том числе сигнального оружия, средств коммуникации и связи, окладных флажков, подсадных животных, чучел, профилей, манков, приманок и иных средств подманивания охотничьих животных разрешается без ограничений, кроме случаев, прописанных в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты.-0-