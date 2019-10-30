В Беларуси отменили сбор за онлайн-покупку билетов на поезд и за предварительную продажу на автобус

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд через интернет, а также сбор за предварительную продажу билетов на автобус. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 октября 2019 года №725, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Постановление вносит изменения в перечень услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются МАРТ. Например, по предложению БЖД исключена такая услуга, как "заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам".

"Таким образом, при покупке билета на проезд в железнодорожном транспорте через интернет теперь пассажиру не нужно будет дополнительно оплачивать сбор за заказ и оформление проездного документа в размере 24 копейки на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий и в размере 78 копеек на поезда международных линий", - пояснили в министерстве.

Как уточнили в МАРТ, это решение принято для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров.

Кроме того, из перечня исключена услуга по предварительной продаже билетов на автобус при пригородных и междугородных перевозках пассажиров в регулярном сообщении.

Это значит, что при покупке билета пассажиру не нужно дополнительно оплачивать сбор за предварительную продажу в размере 11 копеек, уточнили в МАРТ.

Кроме того, перечень услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых перевозчику, дополнен новыми услугами: предоставление места для остановки автобуса для посадки-высадки пассажиров; реализация билетов, багажных квитанций.

В соответствии с законодательством услуги транспортных терминалов признаются сферой естественной монополии. Более того, услуги по перевозке пассажиров можно предлагать, только заключив с владельцем пассажирского терминала договор на использование терминала (или автомобильный перевозчик сам может быть владельцем пассажирского терминала).

Как пояснили в МАРТ, данное решение принято с учетом социального характера услуг и их значимости для широкого круга автомобильных перевозчиков различных форм собственности и подчиненности. Это позволит не допустить злоупотребления автомобильными терминалами своим доминирующим положением и установить единые подходы ценообразования и равные условий деятельности для всех автоперевозчиков.-0-