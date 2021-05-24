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Общество
24 мая 2021, 18:46

В Беларуси патологию щитовидной железы имеет 3,8% населения

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси патологию щитовидной железы имеет 3,8% населения, сообщила журналистам заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Распространенность всей патологии щитовидной железы практически такая же, как и сахарного диабета. На сегодня 3,8% населения имеют ту или иную патологию щитовидной железы. Половина - это различные формы зоба, чаще всего мы регистрируем узловой зоб, другая половина (около 143 тыс. человек) имеет различные формы гипотиреоза. Это послеоперационный гипотиреоз (одна треть), и две трети всего гипотиреоза возникает на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы", - сказала Ольга Салко.

За последние годы отмечается значительный рост случаев гипотиреоза, особенно на фоне аутоиммунных заболеваний. "Частично это связано с улучшением доступности диагностики этого заболевания, но не только. Очень большую роль играют эндокринные дизрапторы (разрушители. - Прим. БЕЛТА) в развитии именно этой формы гипотиреоза", - добавила заместитель главного врача.

В Беларуси выстроена стройная система оказания помощи пациентам с патологией щитовидной железы. Это касается как диагностики, так и дальнейшего лечения. Пациенты при необходимости могут сделать УЗИ, проконтролировать гормоны щитовидной железы. "Для более сложной диагностики есть все возможности по направлению пациента на межрайонный, областной, республиканский уровни", - уточнила Ольга Салко.

"УЗИ щитовидной железы в 2020 году мы сделали каждому пятому пациенту. То же касается гормонов щитовидной железы. То есть доступность обследования любой патологии щитовидной железы у нас в стране достаточно высокая", - сказала заместитель главного врача. Вместе с тем она заметила, что важно уметь дифференцировать необходимость последующего дообследования и какого-либо вмешательства, ведь дальнейшее лечение пациентов с патологией щитовидной железы требуется далеко не всегда, зачастую нужно только наблюдение.

По словам профессора заведующей кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ларисы Даниловой, заболевания щитовидной железы - одни из наиболее массовых эндокринных заболеваний и занимают второе место после сахарного диабета. "При этом наша задача - выявить действительно группы риска и тот возрастной период, когда особенно важно, чтобы проводилось обследование и исключалось возможное заболевание щитовидной железы. Так же как и 50 лет тому назад, детский возраст и мужской пол - это те группы риска, на которые мы обращаем внимание. Те, кто был ребенком до 18 лет на момент аварии на Чернобыльской АЭС, также входят в группу риска", - отметила она.

Заведующая кафедрой обратила внимание на важность адекватного тиреоидного статуса у ребенка и взрослого. "Потому что у ребенка это отражается на темпах физического, полового, интеллектуального развития. Если речь идет о взрослых, то если мы хотим, чтобы была качественная и продолжительная жизнь, очень важно исключать снижение тиреоидной функции", - отметила она.

Лариса Данилова добавила, что важно обращать внимание на те факторы, которые могут влиять на увеличение распространенности случаев щитовидной железы в разных возрастных группах. Отдельное направление в этой связи - эндокринные дизрапторы в эндокринологии.-0-

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