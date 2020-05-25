В Беларуси перенесли Будславский фест

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция католических епископов в Беларуси 25 мая на пленарном заседании приняла решение перенести Будславский фест. Такая информация размещена на сайте римско-католической церкви, сообщает БЕЛТА.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Его участники решили перенести Будславский фест вместе пилигримками и другими мероприятиями. "Конкретные сроки его проведения и возможность пилигримок определят позже, в зависимости от того, как в Беларуси будет развиваться эпидемиологическая ситуация", - рассказал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Во время заседания рассматривалась организация торжественных процессий в честь праздника Божьего Тела. "В этом году не только в Минске, но и в других городах не будет массовых общегородских процессий", - проинформировал Тадеуш Кондрусевич.

Католический праздник Божьего Тела приходится на первый четверг после Святой Троицы. Он учрежден Ватиканом в память установления Иисусом Христом таинства причащения (евхаристии).

Будславский фест по традиции проходит в начале июля. На ежегодное мероприятие собираются более 30 тыс. человек. Торжества проходят в агрогородке Будслав (Мядельский район Минской области). Здесь, в костеле Успения Божьей Матери, находится одна из наиболее почитаемых католических икон в Беларуси - Будславская икона Божьей Матери.-0-