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В Беларуси пересматриваются подходы к оценке качества оказания медицинской помощи

Общество 15.04.2019 | 16:14
Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси пересматривают подходы к оценке качества оказания медицинской помощи. Этот процесс поэтапный, в его основе лежит создание новой организационной вертикали, что определено программой деятельности правительства на 2018-2020 годы. Каким образом нововведение повлияет на контроль в сфере здравоохранения и коснется ли это пациентов, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц - начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Ирина Киреева.

Органы контроля за качеством медпомощи существуют в большинстве развитых стран мира. Причем каждое государство даже в Европейском регионе ВОЗ в этом вопросе пошло своим путем, выстроив конкретную систему с распределением полномочий и ответственности на различных уровнях. Например, в Великобритании, Дании, Норвегии созданы национальные агентства по обеспечению качества медпомощи. Комплексно подошли Швеция, Россия, Польша, Латвия, где сформирована многоуровневая вертикаль управления качеством и разработаны стандарты как на национальном, так и на местном уровнях.

В частности, контролем качества медпомощи в Швеции занимается инспекция по охране здоровья и социальной помощи. Эта организация подчинена напрямую правительству. В штате 750 сотрудников: юристы, врачи, медсестры, получившие образование инспекторов. Ежегодная проверка (планово или по поручению правительства) касается различных вопросов, в том числе кадрового обеспечения организаций. Активно проводится анкетирование пациентов. Инспекция вправе вынести рекомендации, лишить лицензии врачей, медсестер, оштрафовать учреждение или отозвать разрешение на его работу. В Великобритании отдельная служба по контролю качества в здравоохранении и сфере соцзащиты создана при Минздраве. В России государственный контроль медицинской деятельности закреплен за Росздравнадзором. В поле зрения этой службы вопросы лицензирования, соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, порядок оказания и стандарты медпомощи.

В Беларуси контроль качества в сфере здравоохранения, разумеется, проводили и ранее, однако это было организовано в несколько ином формате. "Ранее у нас не было отдельной службы, которая бы этим занималась. - отметила Ирина Киреева. - С созданием новой организационной вертикали оценки качества медпомощи, работа над которой велась весь 2018 год, это направление значительно расширилось".

Всего за год пакетным принципом подготовили ряд нормативных правовых актов, которые определяют структуру вертикали (республиканский, областной и первичный уровни) и пересматривают критерии качества оказания медпомощи. Новые документы меняют подходы к контролю: если ранее оценивали конкретный случай оказания медпомощи пациенту, отдельную историю болезни и работу конкретного врача, то теперь в центре внимания будет функционирование учреждения здравоохранения в целом.

Приведем условный пример: во время операции что-то пошло не так и пациенту не удалось оказать помощь надлежащим образом. Теперь Минздрав будет оценивать не только работу отдельного врача (следовал ли он клиническим протоколам), но и всей больницы. "Будем оценивать все аспекты: и соответствие штатного расписания требуемому, и материально-техническую базу, и соблюдение санитарно-эпидемических норм и так далее. Такой комплексный подход позволит выяснить, могло ли учреждение в принципе в данном случае качественно оказать помощь", - пояснила Ирина Киреева.

На областном уровне функции контроля будут выполнять медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК). На их базе уже начали работать соответствующие отделы. По словам начальника управления медэкспертизы, для выполнения этих функций нужно было выбрать уже существующую структуру. У специалистов должно быть экспертное мышление для проведения оценки качества медпомощи. "МРЭК состоит из врачей-экспертов, которые кроме оценки нарушений функций и определения статуса инвалидности каждый день занимались и занимаются экспертизой качества лечения, которое получали пациенты до того, как к ним попали. Но в поле зрения специалистов МРЭК была лишь небольшая часть пациентов. Теперь функции МРЭК расширены, в связи с чем необходимо обрабатывать больше информации", - рассказала Ирина Киреева.

Сегодня МРЭК подчиняются управлениям здравоохранения облисполкомов и работают в системе областных учреждений. В будущем для повышения объективности информации и независимости принятия решения, как предполагается, их подчинят напрямую Минздраву. Аналогичные шаги планируется провести и в плане переподчинения патологоанатомических бюро.

Возможности управления системой качества медицинской помощи значительно расширятся после завершения формирования электронного здравоохранения к 2022 году. Для этого необходимо дополнительно подготовить врачей-экспертов, поэтому с 1 января 2019 года в Белорусской медицинской академии последипломного образования создана соответствующая кафедра.

Для повышения эффективности и доступности медпомощи будут применять анкетирование и опросы. С этой целью разработана система анкет, позволяющих оценивать удовлетворенность пациентов качеством медпомощи.

"В целом был проведен огромный объем работы. В других странах на формирование подобных систем уходило не одно десятилетие. В Беларуси всего за год провели ситуационный анализ, определили методы и мероприятия по улучшению качества, разработали критерии оценки. Предпринятые нами шаги по формированию системы управления качеством медицинской помощи на высоком уровне оценила Всемирная организация здравоохранения", - подчеркнула Ирина Киреева.

Нововведения закрепят и в законе "О здравоохранении" - изменения и дополнения готовятся в соответствии с планом на 2019 год. Таким образом, в настоящее время ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства, что позволит продуктивнее проводить контроль в здравоохранении, а пациентам - получать более качественную медицинскую помощь.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-

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Теги
медицина, Министерство здравоохранения, услуги, экспертиза
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