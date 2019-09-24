24 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси "Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза", - напомнил Президент.

По словам Александра Турчина, таким образом общее количество магазинов duty free, работающих на въезд в автомобильных пунктах пропуска, достигнет пяти. В настоящее время на въезде в страну в автодорожном пункте пропуска действует в качестве эксперимента один такой магазин. Еще два расположены в Национальном аэропорту Минск.

"В целом Президент поддержал внесенные предложения. Дополнительно будет обеспечено функционирование еще 4 магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд", - сказал первый вице-премьер.

Он уточнил, что эти магазины находятся до окончания зоны таможенного контроля, а потому сотрудники таможни будут проводить стандартные процедуры досмотра. "Покупки в рамках тех норм, которые действуют на территории ЕАЭС", - отметил Александр Турчин.

"Пять (в автодорожных пунктах пропуска. - Прим. БЕЛТА) - это оптимально. Мы посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку. Будем внимательно мониторить эту работу, чтобы мы были четко убеждены, что эти магазины приносят пользу нашей стране", - сказал Александр Турчин.

Отвечая на вопрос о сроках открытия новых торговых точек, он сказал: "В целом решение поддержано, правительство совместно с Управлением делами в ближайшее время внесет на рассмотрение Президента соответствующий проект распоряжения. Как только Президент подпишет распоряжение, эти магазины заработают".

Что касается опасений о возможной конкуренции с производителями аналогичной продукции в Беларуси, первый вице-премьер заверил, что прямой конкуренции нет. Основные товары в магазинах duty free - это алкогольная продукция, табачная, а также парфюмерия. "Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители", - сказал он.

"Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего) либо все-таки проголосовать рублем в этих (белорусских. - Прим. БЕЛТА) магазинах", - резюмировал Александр Турчин.-0-