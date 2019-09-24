В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:16 В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением Экономика
13:06 Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом Экономика
13:05 Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года Общество
12:56 В Минске пройдет финальный этап республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" Спорт
12:44 Ляшенко во Вьетнаме проведет встречи с руководством правительства и ведущих компаний Экономика
12:40 Молодой парень разгромил на внедорожнике ТЦ в США - видео Калейдоскоп
12:39 Температурный минимум 1956 года побит в Минске Регионы
12:37 В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей Общество
12:35 В Минске кинематографисты шести стран подписали соглашение о сотрудничестве Культура
12:29 Питание минских школьников разнообразят 10 новинками Регионы
12:23 В ЕЭК констатируют высокие темпы роста промпроизводства в ЕАЭС Экономика
12:18 ЦИК рекомендует размещать участки для голосования на первых этажах Общество
12:14 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 и 27 сентября Регионы
12:12 Белорусская делегация примет участие в заседании межправсовета стран СНГ по лесному хозяйству Экономика
12:12 В Беларуси разрабатываются продукты для больных фенилкетонурией детей Общество
12:09 Форум "Евразийская неделя" соберет в Бишкеке более 2 тыс. участников Экономика
12:04 Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Барановичах Происшествия
12:00 Тепло в объекты соцсферы Брестской области начнет поступать с 25 сентября Регионы
11:57 Беларусь может обменяться зубрами с Румынией Общество
11:52 Рок-опера "Юно́на и Аво́сь" в Минске Культура
11:52 Серия мероприятий "ИКТ для малой родины" от Huawei стартовала в Беларуси Технологии
11:47 В Минске горячее питание получают 96,5% школьников Общество
11:46 Заседание белорусско-латвийской экономической межправкомиссии пройдет в Минске 2 октября Экономика
11:46 Инфоцентр ЦИК откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске Политика
11:37 В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну Общество
11:35 Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября Общество
11:31 ЦИК получил от ПАСЕ предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей Политика
11:20 Лидия Морозова и Ирина Бегу вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте Спорт
11:13 Брестские таможенники предотвратили ввоз более 2,5 тыс. единиц косметики Происшествия
11:10 Беременную женщину из Великобритании спас от смерти ее нерожденный сын Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Общество
24 сентября 2019, 11:37

В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента БеларусиРазвитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
"Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза", - напомнил Президент.

По словам Александра Турчина, таким образом общее количество магазинов duty free, работающих на въезд в автомобильных пунктах пропуска, достигнет пяти. В настоящее время на въезде в страну в автодорожном пункте пропуска действует в качестве эксперимента один такой магазин. Еще два расположены в Национальном аэропорту Минск.

"В целом Президент поддержал внесенные предложения. Дополнительно будет обеспечено функционирование еще 4 магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд", - сказал первый вице-премьер.

Он уточнил, что эти магазины находятся до окончания зоны таможенного контроля, а потому сотрудники таможни будут проводить стандартные процедуры досмотра. "Покупки в рамках тех норм, которые действуют на территории ЕАЭС", - отметил Александр Турчин.

"Пять (в автодорожных пунктах пропуска. - Прим. БЕЛТА) - это оптимально. Мы посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку. Будем внимательно мониторить эту работу, чтобы мы были четко убеждены, что эти магазины приносят пользу нашей стране", - сказал Александр Турчин.

Отвечая на вопрос о сроках открытия новых торговых точек, он сказал: "В целом решение поддержано, правительство совместно с Управлением делами в ближайшее время внесет на рассмотрение Президента соответствующий проект распоряжения. Как только Президент подпишет распоряжение, эти магазины заработают".

Что касается опасений о возможной конкуренции с производителями аналогичной продукции в Беларуси, первый вице-премьер заверил, что прямой конкуренции нет. Основные товары в магазинах duty free - это алкогольная продукция, табачная, а также парфюмерия. "Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители", - сказал он.

"Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего) либо все-таки проголосовать рублем в этих (белорусских. - Прим. БЕЛТА) магазинах", - резюмировал Александр Турчин.-0-

Теги
торговля
Новости рубрики Общество
Фото из архива Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года
Фото из архива В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Фото из архива ЦИК рекомендует размещать участки для голосования на первых этажах
Фото из архива В Беларуси разрабатываются продукты для больных фенилкетонурией детей
Фото из архива Беларусь может обменяться зубрами с Румынией
Фото из архива В Минске горячее питание получают 96,5% школьников
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Питание минских школьников разнообразят 10 новинками
Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года
МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС
Строительная выставка "Будпрагрэс-2019" открывается в Минске
Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат
Температурный минимум 1956 года побит в Минске
Утверждено соглашение о займе МБРР для финансирования модернизации системы образования в Беларуси
Подписание с ЕС соглашения о реадмиссии не несет для Беларуси значительных миграционных рисков - МИД
В Беларуси разрабатываются продукты для больных фенилкетонурией детей
Правила обеспечения гражданской авиации топливом и спецжидкостями утверждены в Беларуси
Закрыто движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе
Как в Беларуси готовят звезд международных математических соревнований
Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.