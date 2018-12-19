19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется исключить из УК статью о лжепредпринимательстве. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, представляя поправки в некоторые кодексы, передает корреспондент БЕЛТА.

В законопроекте, который был принят во втором чтении, в новой редакции излагается ст.233 УК. Уголовная ответственность предусматривается лишь за предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии). "Ст.234 "Лжепредпринимательство" из Уголовного кодекса предлагается исключить", - сказал Василий Чекан.

Важной новеллой парламентарии считают сокращение сферы применения конфискации имущества. Предлагается, в частности, исключить из УК наказание в виде общей конфискации, сохранив специальную только в отношении имущества и доходов, полученных от преступной деятельности.

Как сообщалось, законопроект предусматривает либерализацию ответственности за экономические преступления: сокращается сфера применения лишения свободы, изменяются категории отдельных экономических преступлений, декриминализируются деяния, не связанные с причинением реального вреда, ущерба.

Крупным будет признаваться размер ущерба, в тысячу раз превышающий базовую величину (базовая величина сейчас составляет Br24,5), особо крупным - в две тысячи. Сейчас это 250 и 1000 базовых соответственно.

Для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. Если проект закона будет принят, в случае совершения подобных преступлений им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас санкция одинакова для всех - от 7 до 15 лет. В УК появится новая статья, предусматривающая ответственность за пропаганду самоубийства. Такую норму в законодательство решили ввести из-за прецедентов, связанных с деятельностью деструктивных групп в социальных сетях.

Максимальная санкция за умышленное распространение информации, которая способна побудить людей лишить себя жизни, - это арест или ограничение свободы до двух лет. Если такая пропаганда привела к самоубийству или попытке совершить его, то наказание ужесточается до пяти лет ограничения свободы.

Уголовную ответственность предлагается ввести за распространение клеветы и оскорбления в интернете. Наказывать за такие преступления предлагается штрафом или ограничением свободы до трех лет.-0-