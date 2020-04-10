10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество, используемое для нужд отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Эта норма предусмотрена в проекте президентского указа, рассказал журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.

Документом предусматривается возмещение гражданам Беларуси за счет средств местных бюджетов части расходов за выполненные работы по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Предусмотренный проектом указа размер возмещения части расходов составляет 20% от стоимости выполненных работ (включая расходы на приобретение оборудования) по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин (1 БВ - Br27). При этом возмещение части расходов производится однократно на выполнение работ по электроснабжению одного жилого дома по решению собственника.

С учетом стоимости данных работ (ориентировочно Br5 тыс.), возмещение части расходов на одного гражданина может составить порядка Br1 тыс. (20% от стоимости работ и оборудования).

Для возможности получения возмещения части расходов граждане должны быть включены местными исполнительными и распорядительными органами в списки на возмещение части расходов. Для этого проектом указа вводится соответствующая административная процедура.

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