1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси планируется обеспечивать многодетные семьи жильем в течение года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси ежегодно вводится порядка 4 млн кв.м жилья, и эти объемы в дальнейшем снижаться не будут. Примерно 1 млн кв.м из общего объема жилищного строительства возводится с господдержкой. Серьезное внимание уделяется и строительству жилья для многодетных семей. Перед нами стоит задача, чтобы в следующем году многодетная семья находилась в очереди на жилье не более года, и мы эту задачу выполним. В прошлом году было построено 12 тыс. квартир для многодетных семей, в этом еще 10,5 тыс. квартир для них будет построено. Кроме того, 15 тыс. многодетных семей будут направлены на строительство жилья. Каждая такая семья в течение года должна обеспечиваться жильем", - подчеркнул вице-премьер.

Также Владимир Кухарев подчеркнул, что в стране активно ведется строительство и таких социально важных объектов, как детские сады, больницы, поликлиники, школы. "Это очень актуальное направление, особенно для новых микрорайонов как Минска, так и других городов Беларуси. Важно, чтобы не только жилье строилось, но и одновременно возводилась социальная инфраструктура. Детские сады и школы должны быть в шаговой доступности", - считает он. По информации заместителя премьер-министра, в Беларуси в этом году планируется ввод около 20 детских садов.-0-