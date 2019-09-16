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16 сентября 2019, 14:45

В Беларуси планируется отменить запрет на трансляцию рекламы в детских передачах

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется отменить запрет на трансляцию рекламы в детских передачах, изменить порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам рекламы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

По действующему законодательству реклама в детских программах запрещена. Образовательные передачи продолжительностью от 15 минут и более, а также детские художественные фильмы могут прерываться рекламой непосредственно в начале и перед окончанием не более чем на 60 секунд. "В проекте закона предусмотрено, что образовательные и детские передачи, включая детские художественные фильмы, продолжительностью от 15 минут и более могут прерываться рекламой непосредственно в начале и перед окончанием. В тех, что длятся от получаса и более, рекламные ролики можно дополнительно показывать один раз в каждые тридцать минут. В остальное время размещение, распространение рекламы в таких передачах запрещается. В обоих случаях предлагается ограничить продолжительность рекламного блока 60 секундами, чтобы не допустить перенасыщенности рекламой детских и образовательных передач", - проинформировал Олег Левшунов.

Депутат обратил внимание, что реклама в детских программах и художественных фильмах должна соответствовать особенностям зрительской аудитории. Оговорено также, какие товары в таких программах рекламировать нельзя. Это, в частности, лекарства, изделия медицинского назначения или медтехники, биологически активные добавки к пище, лотереи, рекламные игры.

Изменения вносятся по предложению национальных телерадиокомпаний и поддержаны Министерством информации. "Дело в том, что запрет трансляции рекламы в детских передачах, ограничение, действующее в отношении детских художественных фильмов и образовательных передач, привели к их дефициту в эфире национальных телеканалов. Эти нормы сводят эффект от рекламы до минимума, лишает телерадиокомпании возможности привлечения дополнительных средств от рекламодателей на создание либо приобретение качественных детских фильмов и образовательных передач", - пояснил парламентарий. В результате телеканалы, в том числе государственные, вынуждены делать выбор в пользу программ, в которых размещение рекламы обеспечивает их окупаемость. В это же время иностранные коммерческие детские телеканалы перенасыщены рекламой. Они транслируются в интернете или через сети операторов электросвязи и не подпадают под действие белорусского законодательства.

Кроме того, по предложению Мининформа и национальных телекомпаний закон дополняется нормой, по которой реклама не должна содержаться в продукции иностранных телевизионных СМИ. Исключение планируется сделать для каналов, учредителями редакций которых Беларусь выступает совместно с иностранными государствами. Речь, например, идет о телеканале "БелРос". Парламентарий пояснил, чем вызвана эта инициатива. Основную прибыль телекомпании во всем мире получают за счет рекламной деятельности. Белорусские с этих доходов уплачивают налоги в республиканский бюджет. Иностранные рекламодатели, размещая рекламу на зарубежных телеканалах, которые транслируются в сети кабельного вещания на территории Беларуси, не несут расходов по распространению такой рекламы в стране. Телереклама импортных товаров в Беларуси распространяется, а доход от этого получают не отечественные, а исключительно иностранные телекомпании, акцентировал парламентарий.

В такой ситуации белорусские товары оказываются на менее выгодных конкурентных позициях, чем их зарубежные аналоги. Например, иностранная реклама, если ее распространение оплачено по договору с российским каналом, фактически бесплатно транслируется и в Беларуси, если этот канал входит в сеть ее кабельного вещания. Белорусский рекламодатель не имеет возможности поступить зеркально: в России действует запрет на рекламу на кабельных каналах.

Кроме того, реклама на иностранных телеканалах не всегда соответствует требованиям белорусского законодательства в части содержания и времени распространения. Таким образом, поправки в этой сфере направлены на создание добросовестных, равноправных и конкурентных условий для всех субъектов рекламного рынка Беларуси. При выработке новации была учтена положительная практика реализации такого подхода в России и Казахстане, резюмировал депутат.-0-

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