В Беларуси планируется построить 500-700 тыс. кв.м жилья с электроотоплением в 2021-2025 годах

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021-2025 годах в Беларуси планируется построить около 500-700 тыс. кв.м жилья с использованием электроэнергии для отопления и приготовления еды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер" начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется развивать строительство домов, где для отопления, подогрева воды используется электричество (за исключением зон действия тепловых электростанций, газифицированных районов с резервом мощности).

"В ближайшую пятилетку планируется построить порядка 500-700 тыс. кв.м с электрическим отоплением и пищеприготовлением. Опираясь на опыт европейских стран, приблизительно 30% домохозяйств в них пользуются для этих целей электричеством. Мы видим, что это перспективное направление и более экологически приемлемое для нашего государства", - сказал Владислав Шаповалов.

Как сообщалось ранее, альбом типовых проектных решений таких домов размещен на сайте Министерства архитектуры и строительства. Сформулированы требования (включая санитарно-гигиенические) к бытовым электрическим отопительным приборам и электрокотлам, обозначены схемы возможных вариантов теплоснабжения (централизованное, децентрализованное, комбинированное).

Первый в республике дом с повышенной долей электрической энергии в энергобалансе построен в Минске в 2007 году. Затем подобные здания появились в других городах.-0-