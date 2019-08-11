В Беларуси планируется применять комплексный подход при капремонте жилья

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется перейти к комплексному подходу при капитальном ремонте жилых домов. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала
По его словам, такие работы более эффективно проводить сразу кварталами. "Это дало бы возможность активно участвовать (в капительном ремонте - Прим. БЕЛТА) предприятиям строительной отрасли", - отметил Владимир Кухарев.
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