В Беларуси планируется принять закон для комплексного регулирования охраны торфяников

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей готовят к первому чтению проект закона "Об охране и использовании торфяников" - первый в Беларуси документ, который комплексно регулирует данную сферу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук.

"Законопроект новый, аналогов ему нет не только на постсоветском пространстве, но и в Европе", - отметила Татьяна Конончук. Отдельные вопросы охраны и использования торфяников регулируются в Кодексе о недрах, Водном кодексе, в законах об охране окружающей среды, особо охраняемых природных территориях, о мелиорации земель. Документ, разработчиком которого выступило Минприроды вместе с учеными и общественными объединениями, предусматривает комплексное регулирование этой сферы.

"В законопроекте большое внимание уделено терминологии и классификации. Оговорены режимы охраны и использования естественных болот, порядок установления границ торфяников, вопросы их экологической реабилитации", - рассказала депутат. Главной целью законопроекта она назвала сохранение натуральных естественных болот, определение конкретных требований к хозяйственной (сельскохозяйственной и лесной) деятельности, чтобы уменьшить негативное влияние на торфяники и болота. "Нужны четкие требования по использованию и восстановлению торфяников для землепользователей", - подчеркнула она.

На уровне подзаконных актов планируется регламентировать порядок разработки и утверждения плана управления болотами, проведение мониторинга, инвентаризации торфяников, создания их реестра и использования данных из него.

Планируется, что в первом чтении законопроект будет принят в авторской редакции. Затем он будет дорабатываться вместе с общественностью. Татьяна Конончук выразила уверенность, что и другие государства последуют примеру Беларуси в части комплексного регулирования охраны и использования торфяников. В Европе заинтересованы в сохранении белорусских болот (26 водно-болотных угодий страны охраняются подписанной в 1971 году Рамсарской конвенцией) и высоко оценивают усилия Беларуси по восстановлению торфяников.

В стране в 2019 году планируется провести экологическую реабилитацию более 7,6 тыс. га торфяников по проекту ПРООН-ГЭФ "Ветландс". Реабилитация нарушенных болот помогает стабилизации уровня грунтовых вод, предотвращению минерализации торфа и высыхания почв, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, снижению риска лесных пожаров, а также увеличению численности редких видов флоры и фауны.-0-