В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021-2025 годы

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечни государственных и региональных научно-технических программ на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №173 от 26 марта 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень включено 14 государственных программ. Среди них - "Цифровые технологии и роботизированные комплексы", "Перспективные химические и биологические технологии", "Зеленые технологии ресурсопользования и экобезопасности", "Интеллектуальное приборостроение", "Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии", "Индустрия микро- и наноэлектроники", "Инновационные материалы и технологии", "Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование", "Инновационные агропромышленные и продовольственные технологии". Отдельные программы посвящены научному обеспечению качества и доступности медицинских услуг, разработке фармацевтических субстанций и лекарственных средств, технологиям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кибербезопасности, обороноспособности страны.

Также в списке одна региональная научно-техническая программа - "Инновационное развитие Брестской области". Она предусматривает развитие и внедрение инновационных технологий и разработок в реальный сектор экономики региона и направлена на повышение его конкурентоспособности.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-