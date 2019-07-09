В Беларуси планируется ужесточить наказание за пьяные ДТП со смертельным исходом

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ужесточить наказание для пьяных водителей, в частности за ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак

Генпрокуратура совместно с Советом Министров, Верховным судом и Администрацией Президента подготовила предложения об ужесточении ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Так, планируется внести изменения в Уголовный кодекс. Сейчас водителю за пьяное ДТП, если по его вине человек погиб или получил тяжелые травмы, грозит до семи лет лишения свободы. В случае принятия поправок наказание станет жестче - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Нововведение коснется и правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов. Такое же наказание планируется предусмотреть и для пьяных судоводителей за несчастные случаи на воде со смертельным исходом. Сейчас санкция ч.4. ст.316 УК - это лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, предлагается пьяных водителей – виновников смертельных ДТП, а также тех, кто передал нетрезвому транспортное средство, лишать права управления им на срок до 8 лет (сейчас до 5 лет).

Ряд поправок планируется внести в КоАП и ПИКоАП. В ст.18.16 Кодекса об административных правонарушениях предлагается прописать дифференцированную ответственность в зависимости от концентрации алкоголя в крови или парах выдыхаемого водителем воздуха. ПИКоАП (ч.8 ст.8.7, наложение ареста на имущество) планируется дополнить нормой, позволяющей налагать арест на транспортное средство водителя, который попался на пьяной езде, передал нетрезвому право управления, а также сел за руль без прав. Это даст возможность обеспечить взыскаемость штрафов за нарушения по ст. 18.16 и 18.19 КоАП, пояснила Анжелика Курчак.

Предложенные инициативы включены в проект закона "Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности". Он подготовлен Национальным центром законодательства и правовых исследований и сейчас проходит согласование в заинтересованных госорганах. Планируется, что в Палату представителей поправки поступят в апреле 2020 года.

Анжелика Курчак подчеркнула актуальность законодательных мер, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. "Ситуация остается напряженной. В частности, по-прежнему значительно число уголовных преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения нетрезвыми водителями", - констатировала официальный представитель Генеральной прокуратуры.-0-