В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах вузов

13 июля, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах. То есть студенты вузов без военных кафедр смогут заниматься в университетах, в которых они есть, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработан проект указа о сетевой подготовке. "Если он будет принят, то студенты вузов, в которых нет военных кафедр, смогут заниматься на военных кафедрах других вузов", - сказал министр. Специализированные факультеты и военные кафедры есть в структуре 12 вузов, добавил он.

Игорь Карпенко рассказал о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве. "Сейчас прорабатывается нормативный документ, который позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто, допустим, учится в магистратуре", - проинформировал министр.

Как сообщалось, сегодня Игорь Карпенко вместе с министром обороны Андреем Равковым побывали в спортивно-патриотическом лагере, открытом на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке. Они пообщались с юношами, которые на 9 дней окунулись в армейские будни. Министр обороны выразил надежду, что молодым людям запомнятся эти дни, и они смогут ответить на главный для себя вопрос: чем бы хотели заниматься дальше в жизни? Игорь Карпенко добавил, что служба в армии, и в этом он убедился лично, - это опыт, который с годами ценится все больше.

Ежегодно в Беларуси проводится около 150 спортивно-патриотических лагерей. За 10 лет в них оздоровились и познакомились с армейским бытом более 100 тыс. школьников.-0-